Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Simson geht in Flammen auf

In Grünhain-Beierfeld ist in der Nacht zu Samstag eine Simson in Brand geraten. Der Besitzer konnte den Brand selber löschen.

Von Victoria Winkel

Grünhain-Beierfeld - Die Feuerwehren im Erzgebirge mussten in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in Grünhain-Beierfeld ausrücken. In Grünhain-Beierfeld hat in der Nacht eine Simson gebrannt. © Niko Mutschmann Das Feuer war in der Straße Mühlberg im Ortsteil Waschleithe ausgebrochen. In einer Garage stand eine Simson in Flammen. Noch bevor die Feuerwehr am Brandort eintraf, konnte der Besitzer das Moped mithilfe eines Feuerlöschers löschen. Die Kameraden übernahmen dann noch die Restlöscharbeiten und kontrollierten die Garage mit einer Wärmebildkamera. Bei der Brandursache könnte es sich nach ersten Informationen um einen technischen Defekt handeln. Verletzte gab es nicht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Waschleithe, Beierfeld, Grünhain und Schwarzenberg.

Titelfoto: Niko Mutschmann