Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Unterstand abgefackelt
Stollberg - Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Stollberg (Erzgebirge)!
Wegen eines brennenden Unterstandes wurde die Feuerwehr kurz vor 19 Uhr in die Straße Rosental alarmiert.
Aus noch ungeklärter Ursache stand an einem Teich ein Unterstand in Flammen.
Dieser und die darin gelagerten Bänke wurden durch das Feuer vollkommen zerstört.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Geprüft wird unter anderem auch eine mögliche Brandstiftung. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.
Titelfoto: André März