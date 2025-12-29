 1.532

Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Unterstand abgefackelt

An einem Teich in Stollberg brannte am Sonntagabend ein Unterstand.

Von Claudia Ziems

Stollberg - Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Stollberg (Erzgebirge)!

An einem Teich in Stollberg brannte ein Unterstand.
An einem Teich in Stollberg brannte ein Unterstand.  © André März

Wegen eines brennenden Unterstandes wurde die Feuerwehr kurz vor 19 Uhr in die Straße Rosental alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache stand an einem Teich ein Unterstand in Flammen.

Dieser und die darin gelagerten Bänke wurden durch das Feuer vollkommen zerstört.

Rauchentwicklung in Döbeln: Ölheizung brennt in Einfamilienhaus
Feuerwehreinsätze Rauchentwicklung in Döbeln: Ölheizung brennt in Einfamilienhaus

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Geprüft wird unter anderem auch eine mögliche Brandstiftung. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Titelfoto: André März

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: