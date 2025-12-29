Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Unterstand abgefackelt

Stollberg - Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Stollberg ( Erzgebirge )!

An einem Teich in Stollberg brannte ein Unterstand. © André März

Wegen eines brennenden Unterstandes wurde die Feuerwehr kurz vor 19 Uhr in die Straße Rosental alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache stand an einem Teich ein Unterstand in Flammen.

Dieser und die darin gelagerten Bänke wurden durch das Feuer vollkommen zerstört.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.