06.01.2025 07:45 1.212 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Vereiste Wege erschweren Löscharbeiten

In Drebach kam es in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Von Claudia Ziems

Drebach - In der Nacht zum Montag brach in Drebach (Erzgebirge) ein Brand in einem Wohnhaus aus. In der Nacht zu Montag brach der Brand in dem Wohnhaus aus. © André März Gegen 1.20 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Wilischthaler Straße alarmiert. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand das Wohnhaus in Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten sich nach ersten Informationen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Feuerwehreinsätze Elektroauto brennt unter Carport, Flammen springen auf Einfamilienhaus über Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz sowie eine Drehleiter kamen zum Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Eine schmale Straße und vereiste Wege erschwerten die Löscharbeiten. Im Einsatz waren laut Feuerwehr über 104 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Drebach, Venberg, Dittersdorf, Weißbach, Grießbach, Scharfenstein und Zschopau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister, ein Rettungswagen und die Polizei. Während der Löscharbeiten musste die S231 gesperrt werden. © André März Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Die S231 zwischen dem Abzweig nach Weißbach und Gelenau musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: André März