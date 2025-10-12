1.553
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wohnungsbrand in Aue
Aue-Bad Schlema - Am Sonntag musste die Feuerwehr in Aue (Erzgebirge) zu einem Wohnungsbrand ausrücken.
Gegen 11.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda in die Ernst-Bauch-Straße alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses.
Zum Zeitpunkt des Brandes war der Mieter nach ersten Informationen von vor Ort nicht zu Hause.
Teile des Brandgutes, unter anderem ein Sofa, wurden über das Fenster ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Während des Einsatzes musste die Ernst-Bauch-Straße voll gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Niko Mutschmann