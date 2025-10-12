Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wohnungsbrand in Aue

Aue-Bad Schlema - Am Sonntag musste die Feuerwehr in Aue ( Erzgebirge ) zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Unter anderem hatte eine Couch Feuer gefangen. © Niko Mutschmann

Gegen 11.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda in die Ernst-Bauch-Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses.

Zum Zeitpunkt des Brandes war der Mieter nach ersten Informationen von vor Ort nicht zu Hause.