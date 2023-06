19.06.2023 07:56 Feuerwehreinsatz im Harz: Braunkohlebunker gerät in Brand

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf einem Firmengelände in Schwanebeck zu einem Brand in einem Braunkohlebunker. Ermittlungen zur Brandursachen laufen.

Von Sophie Marie Kemnitz

In den frühen Stunden des Sonntagmorgen wurden auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße in Schwanebeck (Landkreis Harz) Rauchwolken festgestellt. Warum der Braunkohlebunker in Brand geriet, ist noch unklar. © Polizeirevier Harz Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, soll es demnach gegen 4.44 Uhr auf dem Gelände zum Brand eines Braunkohlebunkers gekommen sein. Noch während der Löscharbeiten wurden Anwohner aufgefordert, ihre Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei sollen Personen und Gebäude zum Zeitpunkt des Brandes jedoch nicht gefährdet gewesen sein. Nach Löschen des Feuers durch die zuständige Feuerwehr wurde der Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Eine genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Titelfoto: Polizeirevier Harz