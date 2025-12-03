Feuerwehr im Großeinsatz: Audi geht mitten im Autohaus in Flammen auf

Kamenz - Am Dienstagabend ist in einem Kamenzer Autohaus ein Fahrzeug in Brand geraten.

Der Audi wurde durch das Feuer stark beschädigt. © xcitepress/domenic prater

Wie die Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24 mitteilte, war der Audi gegen 22 Uhr bei einem Autohändler in der Straße An der Windmühle aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen.

Aus dem Gebäude drang dichter Rauch. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte.

Der Wagen wurde durch die Flammen stark beschädigt.

Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand.