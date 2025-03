22.03.2025 09:43 Feuerwehreinsatz in alter Fabrik: Müll in Flammen

Die Feuerwehr musste am Freitagabend in Glauchau zum Gebäude der alten Fabrik in der Straße An der alten Spinnerei ausrücken. Dort brannte Müll in dem Gebäude.

Von Claudia Ziems

Glauchau - Brand in der Industriebrache in Glauchau (Landkreis Zwickau)! Die Feuerwehr musste am Freitagabend zum Gebäude der alten Fabrik in der Straße An der alten Spinnerei ausrücken. In einer alten Fabrik in Glauchau kam es Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz. © Andreas Kretschel Gegen 23.30 Uhr brannte es aus noch unklarer Ursache im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehr startete sofort mit den Löscharbeiten. Es stand ein Haufen Müll in Flammen, der für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

