11.01.2025 07:42 Großbrand in Bad Wörishofen: Über eine Million Euro Schaden bei Feuer in Parkhaus

Ein Feuer in Bad Wörishofen hat einen Millionen-Schaden verursacht. Ein Parkhaus am Bahnhof stand in Flammen.

Von Benedikt Zinsmeister

Bad Wörishofen - Bei einem schweren Brand im schwäbischen Bad Wörishofen ist ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. Das obere Parkdeck stand in Flammen. © vifogra Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Freitag gegen 18.20 Uhr, dass Rauch aus einem Parkhaus am Bahnhof steigen würde. Innerhalb kürzester Zeit stand das obere Parkdeck des zweistöckigen Parkhauses sowie der Dachstuhl in Vollbrand. Rund 160 Kräfte der Feuerwehr kämpften rund zwei Stunden gegen die Flammen. Während der Brandbekämpfung wurden umliegende Gebäude geräumt sowie der angrenzende Schienen- und Straßenverkehr gesperrt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Feuerwehreinsätze Feuer-Drama in Oberfranken: Helfer können Mann nur noch tot aus Flammen retten Der Schaden am Gebäude wird auf eine Million Euro geschätzt. Im Parkhaus waren 21 Autos abgestellt. Diese wurde zum Teil komplett zerstört. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf weitere 400.000 Euro geschätzt. Brand in Bad Wörishofen: Kripo sucht Zeugen Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Zeugen des Brandes sowie Eigentümer beschädigter Fahrzeuge werden gebeten sich unter der Telefonnummer 083311000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: vifogra