Feuerwehreinsatz in Bornheim: Wohnung über Gaststätte steht in Flammen

Bornheim - Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Gebäudebrand in die Königsstraße in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) ausrücken.

Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz in die Königsstraße in Bornheim ausrücken. © Erftkreis News/Alexander Franz

Um 21.03 Uhr wurde die Leitstelle über das Feuer in der Wohnung über einer Gaststätte alarmiert. Umgehend rückten daraufhin Einsatzkräfte der Löscheinheiten aus Bornheim, Roisdorf, Brenig, Dersdorf und Merten aus, wie die Feuerwehr mitteilt.

Beim Eintreffen der Kameradinnen und Kameraden vor Ort stand die Küche der Wohnung in Vollbrand, zudem war eine starke Rauchentwicklung sichtbar und auf der Rückseite des Gebäudes schlugen Flammen aus einem Fenster.

Bewohner hätten sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr im Inneren des Hauses befunden, heißt es weiter. Eine Person habe demnach dennoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben werden müssen.

Um die Flammen zu bekämpfen, gingen zwei Trupps unter Atemschutz vor. Zudem wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf das Dach erfolgreich verhindert werden konnte.