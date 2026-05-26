Vollsperrung im Landkreis Leipzig: Traktor kippt in Straßengraben und fällt Baum

Trebsen/Mulde - Ein Traktor-Gespann ist am Montagabend in der Nähe von Trebsen im Landkreis Leipzig von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben gekippt. Auch ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der Traktor prallte gegen einen Baum. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Das Fahrzeug war gegen 19.30 Uhr auf der B107 zwischen Trebsen und Grimma unterwegs.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, soll der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort prallte der Traktor gegen einen Baum und fällte diesen. Der Traktor kippte anschließend in den angrenzenden Straßengraben.

Der Fahrer soll ersten Informationen zufolge unverletzt sein und konnte den Traktor selbstständig verlassen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Trebsen rückten aus, um die Unfallstelle zu sichern. Polizeibeamte ermitteln nun zur Unfallursache.