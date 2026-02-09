Feuerwehreinsatz in Burgstädt: Zwei Autos komplett abgefackelt

Burgstädt - Bei einem Autobrand in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) ist ein hoher Sachschaden entstanden.

In Burgstädt standen zwei Autos in Flammen. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

Nach Angaben der Polizei standen die beiden betroffenen Fahrzeuge in der Nacht zu Montag in der Kurt-Mauersberger-Straße und brannten dort vollständig aus.

Die Flammen beschädigten zudem zwei weitere Autos sowie eine Hecke.