Feuerwehreinsatz in Burgstädt: Zwei Autos komplett abgefackelt
Von Alexandra Kiel
Burgstädt - Bei einem Autobrand in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) ist ein hoher Sachschaden entstanden.
Nach Angaben der Polizei standen die beiden betroffenen Fahrzeuge in der Nacht zu Montag in der Kurt-Mauersberger-Straße und brannten dort vollständig aus.
Die Flammen beschädigten zudem zwei weitere Autos sowie eine Hecke.
Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Holger Hollemann/dpa