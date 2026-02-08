Großeinsatz in Wuppertal: Wohnung nach Feuer unbewohnbar
Wuppertal - In einem Mehrfamilienhaus in der Marklandstraße in Wuppertal ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung ist seitdem unbewohnbar.
Wie die Feuerwehr mitteilt, rückten sie gegen 14.35 Uhr mit einem Großaufgebot an, nachdem zahlreiche Notrufe eingegangen waren.
Vor Ort quoll dichter Rauch aus einer Wohnung im vierten Stock, und zwar vorne wie hinten aus dem Gebäude.
Viele Bewohner reagierten geistesgegenwärtig. Sie verließen das Haus selbstständig und sorgten dafür, dass der Hausflur rauchfrei blieb. So konnte er weiter als Fluchtweg genutzt werden.
Die Einsatzkräfte rückten in die betroffene Wohnung vor. Dort hielt sich glücklicherweise keiner mehr auf, verletzt wurde ebenfalls niemand.
Zwischendurch schlugen Flammen aus dem Balkon und reichten bis in die oberen Etagen, doch die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Letztendlich konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren, nur die Brandwohnung ist unbewohnbar. Der Mieter kam bei Bekannten unter.
Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa