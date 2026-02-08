Großeinsatz in Wuppertal: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Wuppertal - In einem Mehrfamilienhaus in der Marklandstraße in Wuppertal ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung ist seitdem unbewohnbar.

Die Feuerwehr Wuppertal war mit rund 35 Kräften vor Ort. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilt, rückten sie gegen 14.35 Uhr mit einem Großaufgebot an, nachdem zahlreiche Notrufe eingegangen waren.

Vor Ort quoll dichter Rauch aus einer Wohnung im vierten Stock, und zwar vorne wie hinten aus dem Gebäude.

Viele Bewohner reagierten geistesgegenwärtig. Sie verließen das Haus selbstständig und sorgten dafür, dass der Hausflur rauchfrei blieb. So konnte er weiter als Fluchtweg genutzt werden.

Die Einsatzkräfte rückten in die betroffene Wohnung vor. Dort hielt sich glücklicherweise keiner mehr auf, verletzt wurde ebenfalls niemand.