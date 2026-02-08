Feuerwehreinsatz in Kleingarten-Verein: Bungalow steht in Flammen

Borsdorf - Die Feuerwehr musste am Samstagabend zum Großeinsatz in einer Kleingartenanlage etwas außerhalb von Leipzig anrücken. Dort stand eine Laube lichterloh in Flammen.

Schon von Weitem war das Ausmaß des Feuers zu erahnen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Schon aus der Ferne war der Feuerschein deutlich sichtbar, zeigen Fotos vom Einsatzort und berichtete auch die Freiwillige Feuerwehr Zweenfurth, die um 19.48 Uhr alarmiert worden und als Erstes am Brandort im Kleingartenverein Hans Otto in der Leipziger Straße in Borsdorf eingetroffen war.

Dort brannte ein Bungalow mitten in der Anlage in voller Ausdehnung. Aufgrund der Lage habe man mehrere hundert Meter Schläuche verlegen müssen, um löschen zu können.

Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus der Umgebung konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Lauben übergriffen.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 jedoch erklärte, seien ein Geräteschuppen und ein Pavillon in anderen Parzellen beschädigt worden. Informationen zur Schadenshöhe lagen am Sonntagmorgen aber noch nicht vor.