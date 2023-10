Autos fangen Feuer: Schwerer Brand in Tiefgarage - zwei Personen verletzt

Düsseldorf - In einer Tiefgarage in Düsseldorf ist es zu einem Brand gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Bei einem Brand in einer Tiefgarage wurden zwei Personen verletzt. © Patrick Schüller

Um 15.13 Uhr wurde die Düsseldorfer Feuerwehr alarmiert, dass es in der Bülowstraße in der Garage eines Mehrfamilienhauses brennen solle.

Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, konnten sie die Meldung bestätigen. Demnach brannten zwei Autos im zweiten Untergeschoss der Garage.

Durch das Feuer wurden zwei Personen, die sich zuvor in der Tiefgarage aufgehalten hatten, verletzt. Eine Person hatte sich Brandverletzungen an den Händen und Unterarmen zugezogen, sodass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Personen konnten sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig befreien.

Durch den Brand kam es zu einer starken Rauch- und Wärmeentwicklung, was die Suche nach dem Feuer erschwerte.

Erst nach rund 40 Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Zur Sicherheit wurden alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses auf Rauchfreiheit kontrolliert. Insgesamt circa 40 Kräfte waren etwas mehr als drei Stunden im Einsatz.