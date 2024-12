Nachbar wird zum Helden! Mann rettet 86-Jährige aus brennendem Mehrfamilienhaus

Großhabersdorf - Dramatische Minuten in Großhabersdorf! Eine 86 Jahre alte Frau musste von einem Nachbarn aus einer brennenden Wohnung gerettet werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Großhabersdorf löschen. © vifogra/Förster

Der besorgte Anwohner wählte gegen 11 Uhr am heutigen Sonntag den Notruf, nachdem er zuvor den Geruch von Rauch wahrgenommen und eine starke Rauchentwicklung in einem benachbarten Haus in der Rothenburger Straße bemerkt hatte.

In der vom Brand betroffenen Wohnung befand sich noch die 86-Jährige. Der Mann verschaffte sich Zugang und brachte die Seniorin danach ins Freie.

Ein weiterer Bewohner (64) des Hauses konnte sich selbstständig auf die Straße in Sicherheit bringen.

Das schnelle Handeln des Mannes war von großer Bedeutung: Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Zirndorfer Polizei vor Ort eintrafen, stand die Wohnung im ersten Stockwerk schon in Vollbrand!

Den Feuerwehrleuten gelang es zügig, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die beiden Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.