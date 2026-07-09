Feuerwehreinsatz in Gymnasium: 900 Schüler evakuiert

Wiesloch - Ein Gymnasium in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit über 900 Schülern ist wegen Schmorgeruchs geräumt worden.

Die Feuerwehr prüft, ob ein alter Fernseher qualmte. © Pr-video / Rene Priebe

Dieser sei nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Gerät ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Feuerwehr prüfte, ob die Quelle des Schmorgeruchs ein älterer Fernseher war.