Feuerwehreinsatz in Gymnasium: 900 Schüler evakuiert
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Von Markus Brachat
Wiesloch - Ein Gymnasium in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit über 900 Schülern ist wegen Schmorgeruchs geräumt worden.
Dieser sei nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Gerät ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin.
Die Feuerwehr prüfte, ob die Quelle des Schmorgeruchs ein älterer Fernseher war.
Nach dem Feuerwehreinsatz am Morgen konnten die Schüler wieder zurück in die Klassenräume und der Unterricht wurde fortgesetzt.
Titelfoto: Pr-video / Rene Priebe