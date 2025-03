Feuerwehreinsatz in Industriebrache: Erneuter Brand in alter Fabrik

Lichtenstein - In Lichtenstein (Landkreis Zwickau ) musste die Feuerwehr am Montag zu einer alten Fabrik ausrücken.

In einer Industriebrache in der Weststraße in Lichtenstein kam es erneut zu einem Feuerwehreinsatz. © Andreas Kretschel

Gegen 8.50 Uhr kam es zu dem Brand in der Industriebrache in der Weststraße.

Bereits am Mittwoch in der vergangenen Woche musste die Feuerwehr wegen eines Brandes in das Gebäude. In der obersten Etage unter dem Dach brannte eine größere Menge Unrat.

Und auch im Dezember kam es in der ehemaligen Fabrik zu einem Feuerwehreinsatz.

Am heutigen Montag brannte nach ersten Informationen ein Raum in einer der oberen Etagen vollständig aus.