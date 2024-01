Feuerwehreinsatz in Leipzig: Feuerteufel schieben brennenden Tannenbaum in Aufzug!

Leipzig - Manchen Menschen fehlt es offenbar an Hirnschmalz! Anders kann man sich zumindest nicht die Dummheit und Rücksichtslosigkeit erklären, die Unbekannte am Samstagabend im Leipziger Stadtteil Grünau an den Tag legten.

Leipzigs Feuerwehren waren am Samstag in Grünau gefordert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 21.30 Uhr war die Feuerwehr zu einem Hochhaus an der Stuttgarter Allee alarmiert worden. Zunächst nur, weil eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Was sich den Einsatzkräften jedoch vor Ort dann offenbarte, lässt durchaus an mancher Leute Menschenverstand zweifeln.

"Unbekannte hatten einen Tannenbaum in einem Einkaufswagen angezündet und diesen dann in den Fahrstuhl geschoben", beschrieb Polizeisprecherin Josephin Sader, was sich nach bisherigen Erkenntnissen in dem Gebäude abspielte.

Da es sich um ein Hochhaus handelt, waren gleich mehrere Feuerwehren herbeigeeilt. Neben den Berufsfeuerwehren Süd, West und Südwest auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Lausen und Grünau.

"Wir reden hier von einem Hochhaus. Wenn da wirklich was passiert wäre, hätten wir eine größere Zahl an Menschen evakuieren müssen", erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle das Vorgehen.