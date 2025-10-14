Feuerwehreinsatz in Meerane: Brand in Wohnung ausgebrochen

Meerane - Feuerwehreinsatz in Meerane (Landkreis Zwickau ) am Dienstagvormittag: In einem Mehrfamilienhaus brannte eine Wohnung.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagvormittag in die Philippstraße in Meerane (Landkreis Zwickau) aus. Dort brach ein Feuer in einer Wohnung aus. © Andreas Kretschel

Laut Polizei brach das Feuer gegen 11.30 Uhr in einer Wohnung an der Philippstraße aus. Dunkler Rauch schoss aus einem der Fenster.



Schnell rückte die Feuerwehr an und bekämpfte den Brand. "Laut ersten Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Ein Spezialist der Polizei soll die Wohnung nun untersuchen.