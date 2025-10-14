1.446
Feuerwehreinsatz in Meerane: Brand in Wohnung ausgebrochen
Meerane - Feuerwehreinsatz in Meerane (Landkreis Zwickau) am Dienstagvormittag: In einem Mehrfamilienhaus brannte eine Wohnung.
Laut Polizei brach das Feuer gegen 11.30 Uhr in einer Wohnung an der Philippstraße aus. Dunkler Rauch schoss aus einem der Fenster.
Schnell rückte die Feuerwehr an und bekämpfte den Brand. "Laut ersten Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Ein Spezialist der Polizei soll die Wohnung nun untersuchen.
Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Meerane, Rettungskräfte und Polizei. Die Philippstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel