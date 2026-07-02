Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus: Buttersäure im Treppenhaus verteilt

Heilbad Heiligenstadt - Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus die AlbertSchweitzer-Straße in Heilbad Heiligenstadt ausrücken.

Die Feuerwehr hatte mit Schutzanzügen das Mehrfamilienhaus betreten. © Feuerwehr Heiligenstadt

Unbekannte hatten gegen 6.45 Uhr auf einem Fußabtreter im Treppenhaus des Gebäudes eine zunächst unbekannte Substanz verteilt, wie die Feuerwehr Heiligenstadt mitteilte.

Der stechende Geruch breitete sich in der Folge aus und führte zu einem Gefahrguteinsatz der Rettungskräfte. Als die Feuerwehr den bis dato noch mysteriösen Stoff untersuchte, stellte sich heraus, dass es sich um Buttersäure handelte.

Die Kameraden nahmen anschließend die verunreinigten Gegenstände aus dem Treppenhaus und nahmen die verbliebenen Säurereste mit Bindemittel auf. Danach war das Mehrfamilienhaus mithilfe eines Belüftungsgerätes von den Säuredämpfen befreit worden. Um nicht mit der Substanz in Berührung zu kommen, hatte die Feuerwehr Schutzanzüge getragen.

Gegen 9.15 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Im Anschluss konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.