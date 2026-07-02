02.07.2026 14:02 Mit Brandsätzen Feuer ausgelöst und mit Sprengsätzen gedroht: Polizei ermittelt wegen versuchten Mord

Nach einem eskalierten Familienstreit um ein Wohnhaus in Ingersheim ermitteln die Behörden gegen einen der Bewohner wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Von David Nau Ingersheim - Nach einem eskalierten Familienstreit um ein Wohnhaus in Ingersheim ermitteln die Behörden gegen einen der Bewohner wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Ein verärgerter Mieter soll das Feuer mit Brandsätzen gelegt haben. © Karsten Schmalz/KS-Images/dpa Zudem werfen die Ermittler dem 61 Jahre alten Mann schwere Brandstiftung vor. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll er in Untersuchungshaft. Den Ermittlern zufolge soll der Bewohner des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Kleiningersheim am Mittwoch einen Brandsatz von einem Balkon auf eine 42-jährige Verwandte und ihren Begleiter geworfen haben. Dabei wurden beide leicht verletzt. In welchem Verhältnis die beiden genau zu dem Tatverdächtigen stehen, wollte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Kurze Zeit später hätten Einsatzkräfte der Polizei festgestellt, dass Knallkörper aus dem Gebäude geworfen wurden, wenig später habe der Dachstuhl des Hauses in Flammen gestanden. Feuerwehreinsätze Krankenhaus steht in Flammen: Zwei Patienten tot, Klinik soll Notdach kriegen Die Ermittler gehen davon aus, dass der Bewohner den Brand gelegt hatte. Es sei auch zu einer Verpuffung gekommen, bei der sich Dachziegel gelöst haben sollen.

Auch Entschärfer vor Ort