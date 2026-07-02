Einfamilienhaus von Feuer zerstört, Löscharbeiten schwierig: Bewohner wird noch immer vermisst

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In einem Haus im Unterallgäu bricht am Donnerstag ein Feuer aus. Das Löschen in Markt Rettenbach gestaltet sich schwierig und der Bewohner wird vermisst.

Von Friederike Hauer

Markt Rettenbach - Am Donnerstag brach in einem Einfamilienhaus im Unterallgäu ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt an, doch die Löschmaßnahmen sind schwierig - und vom Bewohner fehlt jede Spur.

Die Feuerwehr kämpfte mit vereinten Kräften gegen die Flammen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr kämpfte mit vereinten Kräften gegen die Flammen. (Symbolbild)  © Malin Wunderlich/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand im Fuggerring gegen 4.30 Uhr gemeldet. Das Feuer brach in einem Zimmer aus und breitete sich dann im ganzen Gebäude aus.

Der Bewohner des Hauses konnte bislang nicht gefunden werden und gilt als vermisst.

Neben der Feuerwehr Markt Rettenbach mussten weitere Wachen helfen, etwa 120 Einsatzkräfte kämpfen gemeinsam gegen die Flammen. Aufgrund des dichten Bewuchses um das Haus wurde das Löschen zur Herausforderung.

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Am Ende konnte das Haus nicht mehr gerettet werden.

Laut Polizei ist es so schwer beschädigt, dass es derzeit nicht betreten werden kann und mit schweren Baugeräten abgetragen werden muss. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Memmingen übernommen.

Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa

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