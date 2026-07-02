Krankenhaus steht in Flammen: Zwei Patienten tot, Klinik soll Notdach kriegen

Ludwigslust - Dramatische Szenen: Bei dem Brand im Helene-von-Bülow-Klinikums in Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern ) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Innerhalb von 24 Stunden soll das Krankenhaus nun ein Notdach bekommen.

Seit den frühen Morgenstunden steht der Dachstuhl eines Krankenhauses in Ludwigslust in Flammen. © Ralf Drefin/SWM DV Studio/dpa

Die Arbeiten sollten noch am Mittag beginnen, sagte Stefan Sternberg, Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, bei einer Pressekonferenz.

"Das ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit des zentralen Bereichs wiederherzustellen", so Sternberg weiter. Der Brand habe ein Gebäude getroffen, "das Teil unserer zentralen Herzkammer ist. Es war ein Stich in einen unserer modernsten Gebäudeteile."

Bei den zwei Verstorbenen handelt es sich um Patienten, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Glücklicherweise wurden weniger Menschen verletzt als zunächst vermutet. Es gebe die zwei Toten, einen Verletzten mit Rauchgasvergiftung, teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit.

Am frühen Morgen hatte die Einsatzleitstelle der Polizei zunächst von 34 Verletzten gesprochen. Dass die Zahlen stark voneinander abweichen, hat mit den Erstmeldungen an die Leitstelle zu tun.

Dort wurden zunächst mehrere Dutzend Menschen gemeldet, welche medizinisch untersucht werden sollten und dann im Laufe der Untersuchung als unverletzt eingestuft werden konnten, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Solche Zahlen seien zum Zeitpunkt der Abfrage stets eine Momentaufnahme und könnten sich immer auch noch ändern.

Zunächst hieß es, dass ein Mensch wiederbelebt werden müsse. Patienten und Krankenhausbeschäftigte würden aus dem Gebäude evakuiert werden. Der Dachstuhl des Krankenhauses brannte den Angaben zufolge seit 4.20 Uhr.

Das Feuer sei wohl in einem Patientenzimmer der Gefäßchirurgie-Station ausgebrochen, teilte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim mit. Laut Auskunft des Landrats lag einer der später Verstorbenen im Patientenzimmer, in dem das Feuer ausbrach, der andere im Nachbarzimmer.

Dazu hat es einen Verletzten mit Rauchgasvergiftung gegeben, teilte der Landkreis weiter mit. Die Radiologie-Abteilung sei nicht betroffen. Allerdings sei durch das Löschwasser die Technik des Herzkatheter-Labors beschädigt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort.