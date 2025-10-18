Feuerwehreinsatz in Mettmann: Anrufer melden Flammen und Rauch aus Dachgeschoss

Mettmann - Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Einsatz am Jubiläumsplatz in Mettmann bei Düsseldorf ausrücken.

Die Feuerwehr musste sich mit einer Drehleiter Zutritt zur Wohnung verschaffen. © Feuerwehr Mettmann

Um 18.11 Uhr hatten mehrere Personen die Leitstelle der Feuerwache alarmiert und berichtet, dass Flammen und Rauch aus dem Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses dringe.

Beim Eintreffen vor Ort bestätigte sich das Lagebild: Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Dachgeschosses sowie aus einem Fenster fest, berichtet die Feuerwehr am Samstag.

Weil die Brandbekämpfer die betreffende Wohnung in der Folge weder über das Treppenhaus noch über den Innenhof erreichen konnten, wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz über eine Drehleiter in die Brandwohnung geschickt.

Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr im Inneren, Verletzte gab es daher nicht.

Parallel dazu kamen zwei weitere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz, sodass das Feuer zügig gelöscht und der Einsatz nach etwa zwei Stunden beendet werden konnte.