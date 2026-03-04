Kurioser Einsatz im Landkreis Leipzig: Feuermelder hält Nachbarn wach - Aber wo ist er?!

Grimma - Die Freiwilligen Feuerwehren in Grimma mussten am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken.

Das mysteriöse Piepen kam aus einem Müllcontainer. © Sören Müller

Die Kameraden wurden gegen 22.45 Uhr wegen der Meldung einer Anwohnerin über einen piependen Rauchmelder in den Bereich zwischen der Straßen Am Wespengrund und Am Holzwinkel alarmiert.

Vor Ort stellte sich die Lage dann aber deutlich komplizierter dar als zunächst angenommen: Der Ursprung des nervigen Geräuschs konnte einfach nicht genau bestimmt werden, weder im Inneren des Wohngebäudes noch an anderen potenziellen Gefahrenstellen.

Und so begaben sich die Einsatzkräfte mithilfe von Taschenlampen auf die Suche, während der unermüdliche Rauchmelder weiterhin lautstarke Signale sendete.

Angekommen an einem Müllcontainer außerhalb der Wohnhäuser konnte dann endlich aufgeatmet werden: Der Melder befand sich inmitten von Baumaterial-Verpackungsresten, war also wohl bei Arbeiten achtlos weggeworfen worden und hatte sich dann aktiviert. Von einem Brand fehlte aber jede Spur.