Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Fahrbahn teilweise wieder frei
Leonberg - Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers war der Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg am Dienstagabend komplett dicht. Zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler gehen aktuell von einer Reifenpanne als Brandursache aus.
Für Autofahrer bedeutete der Vorfall eine massive Geduldsprobe. Die A81 war im Bereich des Tunnels in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Erst in den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde die Oströhre wieder freigegeben. Die Weströhre bleibe allerdings noch auf unbestimmte Zeit gesperrt, so die Polizei.
Der Grund: Bei ersten Überprüfungen am Tunnel wurden massive Betonabplatzungen an der Tunneldecke der Weströhre festgestellt. Hinzu kamen Bergungsarbeiten, die die Freigabe des Tunnels weiter verzögerten.
Der ausgebrannte Sattelzugauflieger wurde zwischenzeitlich abgeschleppt. "Die verbrannten Überreste der Ladung, bei der es sich um etwa acht Tonnen Kühlschränke handelte, wurden Schuttmulden verladen und ebenfalls abtransportiert", teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Auslöser für das Feuer könnte laut ersten Erkenntnissen eine Reifenpanne gewesen sein. Am betroffenen Rad habe sich demnach eine große Hitze entwickelt, welche zum Brandausbruch am Auflieger geführt haben soll.
Drei Menschen wurden durch das Feuer im Tunnel verletzt
Am Dienstagnachmittag war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen-Anhänger gegen 14.20 Uhr in dem Tunnel ausgebrannt. Beide Röhren wurden in der Folge gesperrt. Weil das Feuer in der Weströhre massive Schäden hinterließ, waren nach Angaben der Autobahn GmbH Sicherheitsprüfungen nötig.
Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger abgekoppelt, sodass keine weiteren Fahrzeuge in Brand gerieten, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.
Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Dann konzentrierte sich die Arbeit der Feuerwehr darauf, die Tunnelröhren mit Hochleistungslüftern vom dichten Rauch zu befreien.
Zur Rekonstruktion sucht die Polizei Ludwigsburg nun Zeugen, die am 03. März zwischen 14.10 Uhr und 14.20 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und dem Engelbergtunnel unterwegs waren. Diese sollen sich unter der Rufnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail an [email protected] an die Ermittler wenden.
Erstmeldung: 3. März, 15.40 Uhr; zuletzt aktualisiert: 4. März, 15.44 Uhr.
