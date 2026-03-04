Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Fahrbahn teilweise wieder frei

Leonberg - Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers war der Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg am Dienstagabend komplett dicht. Zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler gehen aktuell von einer Reifenpanne als Brandursache aus.

Ein Lastwagen geriet am Dienstagnachmittag in Vollbrand. © Karsten Schmalz

Für Autofahrer bedeutete der Vorfall eine massive Geduldsprobe. Die A81 war im Bereich des Tunnels in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Erst in den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde die Oströhre wieder freigegeben. Die Weströhre bleibe allerdings noch auf unbestimmte Zeit gesperrt, so die Polizei.

Der Grund: Bei ersten Überprüfungen am Tunnel wurden massive Betonabplatzungen an der Tunneldecke der Weströhre festgestellt. Hinzu kamen Bergungsarbeiten, die die Freigabe des Tunnels weiter verzögerten.

Der ausgebrannte Sattelzugauflieger wurde zwischenzeitlich abgeschleppt. "Die verbrannten Überreste der Ladung, bei der es sich um etwa acht Tonnen Kühlschränke handelte, wurden Schuttmulden verladen und ebenfalls abtransportiert", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Auslöser für das Feuer könnte laut ersten Erkenntnissen eine Reifenpanne gewesen sein. Am betroffenen Rad habe sich demnach eine große Hitze entwickelt, welche zum Brandausbruch am Auflieger geführt haben soll.