Plötzlich brennt der Motorraum: Reisebus in Flammen

Erlangen - Am Mittwochnachmittag ist in Erlangen ein Reisebus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

In Erlangen ist auf einem Betriebsgelände ein Reisebus in Brand geraten. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 15.40 Uhr.

Ein Zeuge meldete das Feuer auf einem Betriebsgelände in der Hilpertstraße.

"Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand", teilte das Präsidium Mittelfranken mit.

"Während die Kameraden der Feuerwehr Erlangen mit den Löschmaßnahmen begannen, sperrten die Polizisten die umliegenden Straßen für den Fahrverkehr."

Wie der Pressedienst "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, ist dem Busfahrer das Feuer zuvor aufgefallen. Er versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen.