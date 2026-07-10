Feuerwehreinsatz in NRW: Mann rennt in brennendes Haus und wird verletzt

Grevenbroich - Wegen eines Dachstuhlbrands war die Feuerwehr in Grevenbroich bei Düsseldorf mehrere Stunden im Einsatz. Ein Mann wurde verletzt.

Warum das Gebäude in Brand geraten ist, wird noch ermittelt. © Feuerwehr Grevenbroich

Gegen 23.50 Uhr am Donnerstagabend wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Brand in der Bahnstraße in der Grevenbroicher Stadtmitte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Bild: Aus dem Dachstuhl stieg dichter Rauch in den Nachthimmel.

Zudem erblickten die Brandbekämpfer einen Mann, der selbstständig in das brennende Haus lief. Umgehend leiteten sie daraufhin eine Menschenrettung ein. Warum er sich wieder in das Gebäude begab, teilt die Feuerwehr nicht mit.

"Der Mann konnte schnell gefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert", teilt die Feuerwehr am Freitag mit. Daneben hätten zwei Katzen gerettet werden können.

Parallel dazu leiteten weitere Trupps die Brandbekämpfung über den Außenbereich mithilfe von zwei Drehleitern ein. Gegen 3 Uhr war das Feuer schließlich weitgehend gelöscht.