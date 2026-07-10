Verpuffung in Tauchshop: Mehrere Verletzte, 740.000 Euro Schaden

Holzgerlingen - Beim Befüllen einer Sauerstoffflasche in einem Tauchshop in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist es zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden.

Der Sachschaden wird auf rund 740.000 Euro geschätzt. © SDMG / Dettenmeyer

Der Schaden wurde auf rund 740.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Weshalb es beim Befüllen der Sauerstoffflasche zur Verpuffung kam, blieb zunächst unklar. Ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach dem Vorfall am Donnerstag vom Rettungsdienst versorgt.



