Feuerwehreinsatz in Plauen: Dachstuhl brennt lichterloh, Wohnhäuser evakuiert

Plauen - Großer Feueralarm in der Nacht auf Freitag in Plauen ( Vogtland )! Das Dach eines leer stehenden Altbaus stand lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Zudem mussten die Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert werden.

Großer Feuerwehreinsatz in Plauen (Vogtland): Ein Dachstuhl brannte lichterloh. © Stadtverwaltung Plauen

Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr in die Pausaer Straße gerufen. Der Dachstuhl eines leer stehenden Mehrfamilienhauses war in Brand geraten - helle Flammen schossen in die Höhe, dunkler Rauch stieg in den Himmel!



Insgesamt 31 Bewohner der angrenzenden Häuser mussten evakuiert werden. Gleichzeitig begannen die Löscharbeiten. Für die Einsatzkräfte keine einfache Aufgabe.

"Die Holztreppe im Treppenhaus war bereits bei Einsatzbeginn weggebrannt, sodass von außen mittels Drehleiter gelöscht werden musste. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz wurden eingesetzt", teilt die Stadtverwaltung Plauen mit.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Flammen eindämmen und ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Anschließend konnten die evakuierten Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.