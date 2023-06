Feuerwehreinsatz in Sachsen: Haus brennt komplett aus

Das Feuer war kurz nach 23 Uhr in einem leerstehenden Haus in der Straße Am Mühlberg, unweit der B180, ausgebrochen.

An der B180 bei Mühlbach hat in der Nacht zu Donnerstag Gras und Gestrüpp gebrannt. © Erik Hoffmann

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, besonders bei den Restlöscharbeiten, wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben, die unter anderem über die Warn-App NINA verschickt wurde. Türen und Fenster sollten geschlossen werden. Die Warnung wurde am frühen Donnerstagmorgen wieder aufgehoben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, es wird von Brandstiftung ausgegangen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Der Großbrand sollte aber nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Mühlbach bleiben. An der B180, außerhalb des Ortsteils, war Gras und Gestrüpp am Straßenrand in Brand geraten.

Die Feuerwehr aus Flöha war mit insgesamt 12 Kameraden im Einsatz, um das Feuer zu löschen.