Feuerwehreinsatz in Sachsen: Mehrere Gebäude in Flammen, Vollsperrung!

Bei Lunzenau war die Feuerwehr am Mittwochabend aufgrund eines Hausbrandes im Einsatz.

Von Claudia Ziems

Lunzenau - Feuerwehrgroßeinsatz bei Lunzenau in Sachsen am Mittwochabend!

Dichter Qualm drang aus dem Dachstuhl des Hauses.
Dichter Qualm drang aus dem Dachstuhl des Hauses.

Gegen 19.30 Uhr standen nach ersten Informationen vom Einsatzort ein Einfamilienhaus und mehrere Nebengebäude an der Feldstraße in Flammen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Durch das Feuer kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Warn-App NINA meldete eine Rauchwolke im Gebiet Obergräfenhain. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Über die Brandursache und mögliche Verletzte liegen aktuell keine Informationen vor.

Ein Haus und weitere Nebengebäude standen am Abend in Flammen.
Ein Haus und weitere Nebengebäude standen am Abend in Flammen.
Die Einsatzkräfte kämpften gegen das Flammenmeer an.
Die Einsatzkräfte kämpften gegen das Flammenmeer an.

Die K8260 musste zwischen Ende der Straße und Obergräfenhain aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

