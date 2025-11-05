Feuerwehreinsatz in Sachsen: Mehrere Gebäude in Flammen, Vollsperrung!

Lunzenau - Feuerwehrgroßeinsatz bei Lunzenau in Sachsen am Mittwochabend!

Dichter Qualm drang aus dem Dachstuhl des Hauses. © Jan Haertel/ChemPic

Gegen 19.30 Uhr standen nach ersten Informationen vom Einsatzort ein Einfamilienhaus und mehrere Nebengebäude an der Feldstraße in Flammen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Durch das Feuer kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Warn-App NINA meldete eine Rauchwolke im Gebiet Obergräfenhain. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Über die Brandursache und mögliche Verletzte liegen aktuell keine Informationen vor.