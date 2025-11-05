Ehemaliges Autohaus brennt: Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Königsee - In Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat in der Nacht auf Mittwoch ein ehemaliges Autohaus gebrannt.

Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Großkochberg

Laut Polizeiangaben war das Feuer kurz vor Mitternacht im Industriegebiet in der Industrie- und Gewerbestraße ausgebrochen. Das frühere Autohaus wird inzwischen als Holzschnitzellager genutzt.

Den bisherigen Informationen nach wurden sowohl das Dach als auch der Lagerbestand in Mitleidenschaft gezogen. Maschinen seien nicht zerstört worden. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt, teilten die Beamten mit.

Etwas mehr als 100 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Unterstützt wurden sie vom Deutschen Roten Kreuz, den Johannitern und der Bergwacht.

Der Einsatz soll offenbar den gesamten Mittwoch andauern, da Holzschnitzel aus dem Gebäude gebracht werden müssen.