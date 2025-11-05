Brände in Wohnhaus und Betrieb: Mehrere Verletzte und zerstörte Autos

Von Alexandra Kiel

Nauen - In Nauen (Landkreis Havelland) haben zwei Brände für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Ein Zusammenhang zwischen den Brandstiftungen könne nicht ausgeschlossen werden.  © Bildproduktion J. Stähle

Binnen kürzester Zeit waren in der Nacht Flammen in einem Mehrfamilienhaus sowie auf einem Firmengelände ausgebrochen, wie die Polizei erklärte.

Beide Brandorte befinden sich in der Dammstraße. Ein Zusammenhang der Brandstiftungen sei nicht ausgeschlossen, hieß es weiter.

Kurz nach Mitternacht wurden zunächst die Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert, hieß es. Unrat im Treppenhaus verursachte viel Rauch.

Etwa 15 Personen sind durch diesen verletzt worden, vier wurden in eine Klinik gebracht.

Nachdem das Feuer gelöscht wurde, sind die Kameraden erneut alarmiert worden: Auf einem nahen Betriebsgelände brannten zwei Autos vollständig aus.

Zwei weitere Fahrzeuge sowie ein Gebäude wurden beschädigt. Verletzt wurde hier jedoch niemand.

Weitere Ermittlungen durch die Kriminaltechniker der Polizei wurden eingeleitet.

