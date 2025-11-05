Maschine brennt im dritten Stock: Zwei Verletzte bei Großeinsatz der Feuerwehr
Neuss - Im Neusser Hafengebiet ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand in einer Produktionshalle gekommen.
Offiziellen Angaben der Feuerwehr zufolge soll das Feuer gegen 9.57 Uhr an einer Maschine im dritten Obergeschoss entfacht worden sein.
Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte soll starker Rauch erkennbar gewesen sein, heißt es in einer Mitteilung.
Nachdem ein erster Löschversuch einiger Mitarbeitender des Industrieparks erfolglos geblieben war, näherte sich die Feuerwehr sowohl über die Innenseite - ebenso per Drehleiter. In Anschluss kam es zu einer derart starken Rauchentwicklung, das vorsorglich eine Meldung über die NINA-Warnapp herausgegeben wurde.
Luftmessungen in der Umgebung blieben jedoch im grünen Bereich.
Insgesamt zwei Mitarbeiter des Industriegebiets verletzten sich bei dem Vorfall. Einer von ihnen musste mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, der andere konnte an Ort und Stelle behandelt werden.
Inzwischen ist die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese soll nun die Brandursache ermitteln.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Neuss