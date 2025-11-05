Maschine brennt im dritten Stock: Zwei Verletzte bei Großeinsatz der Feuerwehr

Neuss - Im Neusser Hafengebiet ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand in einer Produktionshalle gekommen.

Schon beim Eintreffen der Feuerwehr war starker Rauch sichtbar. © Feuerwehr Neuss

Offiziellen Angaben der Feuerwehr zufolge soll das Feuer gegen 9.57 Uhr an einer Maschine im dritten Obergeschoss entfacht worden sein.

Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte soll starker Rauch erkennbar gewesen sein, heißt es in einer Mitteilung.

Nachdem ein erster Löschversuch einiger Mitarbeitender des Industrieparks erfolglos geblieben war, näherte sich die Feuerwehr sowohl über die Innenseite - ebenso per Drehleiter. In Anschluss kam es zu einer derart starken Rauchentwicklung, das vorsorglich eine Meldung über die NINA-Warnapp herausgegeben wurde.

Luftmessungen in der Umgebung blieben jedoch im grünen Bereich.