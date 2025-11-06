Feuerwehreinsatz in Sachsen: Wohnhaus und Scheune in Flammen, Vollsperrung!

Lunzenau - Feuerwehrgroßeinsatz bei Lunzenau in Sachsen am Mittwochabend!

Dichter Qualm drang aus dem Dachstuhl des Hauses. © Jan Haertel/ChemPic

Gegen 19.30 Uhr standen in der Ortschaft Klein Schlaisdorf ein Einfamilienhaus und ein Nebengebäude an der Feldstraße in Flammen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache im Anbau eines Hauses ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auch auf das Haupthaus über.

Die Bewohner konnten das Einfamilienhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt. Im Laufe des Donnerstags wird ein Brandursachenermittler vor Ort zum Einsatz kommen.

Durch das Feuer kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Warn-App NINA meldete eine Rauchwolke im Gebiet Obergräfenhain. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.