Wohnungsbrand im Erzgebirge, aber Feuerwehrauto kaputt: Warum gibt's keinen Ersatz?

Breitenbrunn - Ein großer Feuerwehreinsatz versetzte den Breitenbrunner Ortsteil Tellerhäuser mitten in der Nacht auf Mittwoch in große Aufregung: In einem Wohnhaus brach ein verheerender Brand aus . Problem: Das einzige Feuerwehrauto im Ort befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Werkstatt. Die umliegenden Wehren mussten übernehmen.

In diesem Einfamilienhaus im Ortsteil Tellerhäuser brach in der Nacht auf Mittwoch ein Brand aus. Die Feuerwehren aus der Region rückten an. © Niko Mutschmann

Großaufgebot gegen 1 Uhr auf der Oberwiesenthaler Straße: Zahlreiche Feuerwehren aus der Region rückten zu einem Wohnungsbrand aus. Dieser brach in einem Heizraum aus. Grund dafür war laut Polizei ein technischer Defekt.

Auch Anwohner Peter Riedel (63) beobachtete den Brand. Der 63-Jährige, der im 150-Einwohner-Ort eine Ferienwohnung betreibt, weiß: Die Einsatzkräfte hätten sicher eher da sein können. Doch das einzige Feuerwehrauto im Ort ist aktuell nicht verfügbar - und machte TAG24 auf das Problem aufmerksam.

Ortsfeuerwehr-Chef Michael Kaufmann (57) bestätigt: "Das Fahrzeug wurde am Montag in die Werkstatt gebracht, es ist defekt." Ungünstig, dass es gerade in dieser Zeit brennt, sagt der 57-Jährige.

Er versichert aber: "Die umliegenden Feuerwehren sind innerhalb von acht Minuten hier." Das liege völlig im grünen Bereich.