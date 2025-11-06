Brand in Treppenhaus: Acht Personen aus Mehrfamilienhaus gerettet

Zwickau - Feueralarm am Mittwochabend in Zwickau ! Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mussten drei Bewohner wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. © Mike Müller

Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.30 Uhr in die Fritz-Eckert-Straße in Marienthal gerufen, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit.

Beim Eintreffen war der Hausflur bereits stark verraucht, und mehrere Personen standen an den Fenstern, weil sie ihre Wohnung nicht mehr selbstständig verlassen konnten.

Laut Heiko Kluß, C-Dienst des Löschzugs der Feuerwehr Zwickau, hatte ein kleineres Möbelstück Feuer gefangen und konnte zügig gelöscht werden.

Im Anschluss wurden acht Bewohner und zwei Katzen aus dem Gebäude geholt und medizinisch untersucht. Laut Polizeiinformationen mussten drei Personen - eine 25-Jährige, eine 71-Jährige sowie ein 19-Jähriger - wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung im Krankenhaus ambulant behandelt werden.