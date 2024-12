15.12.2024 14:32 Feuerwehreinsatz in Stendal: Gartenlaube brennt lichterloh!

In Stendal ist am frühen Sonntagmorgen eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Im Magdeburger Weg in Stendal (Sachsen-Anhalt) ist am frühen Sonntagmorgen eine Gartenlaube in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei brannte die Gartenlaube bereits nahezu vollständig. © Polizeirevier Stendal Nach Angaben des Polizeireviers Stendal wurde den Beamten gegen etwa 2 Uhr eine Rauchwolke in einer Kleingartensparte gemeldet. Vor Ort stellten die Polizeibeamten eine bereits brennende Laube fest, welche durch die verständigte Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch das Feuer entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden bereits aufgenommen.

