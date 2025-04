26.04.2025 16:43 Feuerwehreinsatz in Waldenburg: Gartenhaus in Flammen

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr in Waldenburg in die Thomas-Müntzer-Siedlung ausrücken.

Von Lea Wunderlich

Waldenburg - Feuerwehreinsatz in Waldenburg (Landkreis Zwickau) am Samstagnachmittag! In der Thomas-Müntzer-Siedlung kam es am Nachmittag zum Feuerwehreinsatz. © Andreas Kretschel Gegen 13 Uhr kam die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz in Waldenburg in der Thomas-Müntzer-Siedlung. Dort brannte nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens ein Gartenhaus. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude verhindern. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Titelfoto: Andreas Kretschel