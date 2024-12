Flammeninferno in Wendlingen: Fabrikgebäude fackelt ab

Wendlingen - In Wendlingen (Kreis Esslingen) musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um den Flammen Herr zu werden. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Ein leerstehendes Fabrikgebäude im Gewerbegebiet Schäferhausen wurde am gestrigen Montagabend gegen kurz nach 21 Uhr Schauplatz eines Flammeninfernos.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, konnte am sogenannten Otto-Areal zunächst eine Rauchentwicklung auf dem Dach des Gebäudes festgestellt werden, die sich in der Folge rasch zu einem heftigen Gebäudebrand entwickelte.

Im weiteren Verlauf fackelte dieses vollständig ab. Zeitweise befand sich auch ein Polizeihubschrauber in der Luft.

Die Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis eilten mit insgesamt 29 Fahrzeugen und rund 150 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens. Mehrere Streifen der Polizei kümmerten sich um die Absperrung des betroffenen Areals.