Feuerwehreinsatz in Wohnhaus: Brand im Treppenhaus

In Meerane hat es am späten Montagabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

Von Claudia Ziems

Meerane - In Meerane (Landkreis Zwickau) hat es am späten Montagabend im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

Die Feuerwehr musste am Montagabend in die Rudolf-Breitscheid-Straße ausrücken.
Die Feuerwehr musste am Montagabend in die Rudolf-Breitscheid-Straße ausrücken.  © Andreas Kretschel

Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Rudolf-Breitscheid-Straße alarmiert.

Dort fanden die Einsatzkräfte ein stark verrauchtes Treppenhaus vor.

Innerhalb kürzester Zeit konnte das Feuer gelöscht werden.

Explosion in Mainzer Wohnhaus: Sechs Verletzte, Haus unbewohnbar
Feuerwehreinsätze Explosion in Mainzer Wohnhaus: Sechs Verletzte, Haus unbewohnbar

Laut Polizei wurde eine Person verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Die Brandursache ist noch unklar, noch in der Nacht kam ein Ermittler zum Einsatz.

Titelfoto: Andreas Kretschel

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: