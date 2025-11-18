Feuerwehreinsatz in Wohnhaus: Brand im Treppenhaus

Meerane - In Meerane (Landkreis Zwickau ) hat es am späten Montagabend im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

Die Feuerwehr musste am Montagabend in die Rudolf-Breitscheid-Straße ausrücken. © Andreas Kretschel

Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Rudolf-Breitscheid-Straße alarmiert.

Dort fanden die Einsatzkräfte ein stark verrauchtes Treppenhaus vor.

Innerhalb kürzester Zeit konnte das Feuer gelöscht werden.

Laut Polizei wurde eine Person verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.