Feuerwehreinsatz in Wohnhaus: Brand im Treppenhaus
Meerane - In Meerane (Landkreis Zwickau) hat es am späten Montagabend im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gebrannt.
Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Rudolf-Breitscheid-Straße alarmiert.
Dort fanden die Einsatzkräfte ein stark verrauchtes Treppenhaus vor.
Innerhalb kürzester Zeit konnte das Feuer gelöscht werden.
Feuerwehreinsätze Explosion in Mainzer Wohnhaus: Sechs Verletzte, Haus unbewohnbar
Laut Polizei wurde eine Person verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.
Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.
Die Brandursache ist noch unklar, noch in der Nacht kam ein Ermittler zum Einsatz.
Titelfoto: Andreas Kretschel