Feuerwehreinsatz wegen Kellerbrand: Mehrere Menschen ins Krankenhaus gebracht

Zwickau - Am Samstagabend wurde die Feuerwehr in Zwickau zu einem Kellerbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Plattenbau.

Im Baikonurweg kam es am Samstagabend zu einem Kellerbrand. © Mike Müller

Kurz nach 22.45 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Feuer in einem Wohnhaus im Baikonurweg.

Laut Polizei bemerkte ein Anwohner das Feuer, informierte die Rettungskräfte und startete dann die Evakuierung des Hauses.

Acht Bewohner wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sechs Personen konnten dann die Klinik nach ambulanter Behandlung unverletzt verlassen.

"Durch den Brand wurde eine Wasserleitung beschädigt und es kam zur Überflutung des Kellers. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen kamen bei Verwandten oder in einem Hotel unter", so die Polizei weiter.