Großeinsatz! Blitz schlägt in Haus ein und sorgt für Flammen-Inferno

Rabenholz - Großeinsatz in Rabenholz! In der Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg ( Schleswig-Holstein ) ist am Samstagabend ein Reetdachhaus von einem Blitz getroffen worden. Es entwickelte sich ein Flammen-Inferno.

Nach einem Blitzeinschlag in ein Reetdachhaus in Rabenholz entwickelte sich am Samstagabend ein Flammen-Inferno. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Ein Sprecher der Leitstelle Nord erklärte gegenüber TAG24, dass die Feuerwehr gegen 22.06 Uhr in die Dorfstraße alarmiert worden war, nachdem während eines schweren Gewitters ein Blitz in ein dortiges Einfamilienhaus eingeschlagen war.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, stand das Reetdach des betroffenen Gebäudes bereits lichterloh in Flammen. Drei Personen, ein älteres Ehepaar sowie die Tochter, hatten sich bereits eigenständig ins Freie gerettet.

Während die Feuerwehr umgehend mit der Brandbekämpfung begann, wurde unter anderem über die Warn-App "NINA" vor der massiven Rauchentwicklung gewarnt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten.

Aufgrund des Reetdaches breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. Zwar konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden, das Einfamilienhaus wurde jedoch nahezu vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar.