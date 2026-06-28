Großeinsatz! Blitz schlägt in Haus ein und sorgt für Flammen-Inferno
Rabenholz - Großeinsatz in Rabenholz! In der Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) ist am Samstagabend ein Reetdachhaus von einem Blitz getroffen worden. Es entwickelte sich ein Flammen-Inferno.
Ein Sprecher der Leitstelle Nord erklärte gegenüber TAG24, dass die Feuerwehr gegen 22.06 Uhr in die Dorfstraße alarmiert worden war, nachdem während eines schweren Gewitters ein Blitz in ein dortiges Einfamilienhaus eingeschlagen war.
Als die Kameraden vor Ort eintrafen, stand das Reetdach des betroffenen Gebäudes bereits lichterloh in Flammen. Drei Personen, ein älteres Ehepaar sowie die Tochter, hatten sich bereits eigenständig ins Freie gerettet.
Während die Feuerwehr umgehend mit der Brandbekämpfung begann, wurde unter anderem über die Warn-App "NINA" vor der massiven Rauchentwicklung gewarnt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten.
Aufgrund des Reetdaches breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. Zwar konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden, das Einfamilienhaus wurde jedoch nahezu vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar.
Nach TAG24-Informationen soll sich ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt haben. Der Sprecher konnte dazu allerdings keine Angaben machen. Rund 100 Kräfte waren bis tief in die Nacht im Einsatz.
Titelfoto: nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel