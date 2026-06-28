Scheune steht lichterloh in Flammen: Schaden im sechsstelligen Bereich

Eschenlohe - Am Samstagnachmittag kam es zu einem Scheunenbrand im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Vier Personen wurden leicht verletzt, ein Rind starb in den Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 16.50 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Oberland ein Feuer in der Michael-Fischer-Straße in Eschenlohe gemeldet.

Als die Feuerwehren eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen, so die Polizei.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Durch die Löscharbeiten wurden vier Menschen leicht verletzt.

Für ein in der Scheune untergebrachtes Rind kam jede Hilfe zu spät. Sechs weitere Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.