Feuerwehrmann bei Laubenbrand verletzt

Barmstedt - Am Samstag brannte eine größere Laube im Kreis Pinneberg .

Die Feuerwehr flutete die Reste der abgebrannten Laube mit Schaum. © KFV Pinneberg

Der Brand brach gegen 20.18 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Brunnenstraße aus, teilte die Feuerwehr mit.

Eine etwa sechs mal acht Meter messende Gartenhütte aus Holz stand in Flammen. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

Bei dem Einsatz stellten in der Laube gelagerte Gasflaschen anfangs eine Gefahr dar. Drei davon konnten unbeschädigt geborgen werden.

Gut zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten. Dabei konnten die Feuerwehrleute das Übergreifen des Brandes auf eine Laube in der Nachbarparzelle verhindern. Mit größeren Mengen an Löschschaum wurden versteckte Glutnester erstickt, die sich in der Dämmung des Daches hielten.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht am Fuß. Der Rettungsdienst bracht ihn in eine Klinik. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Barmstedt und Groß Offenseth im Einsatz.