Feuerwerk als Ursache? Scheune steht lichterloh in Flammen

Baunach - In Baunach (Landkreis Bamberg) ist in der Silvesternacht kurz vor 1 Uhr eine Scheune vollständig abgebrannt - möglicherweise ausgelöst durch Feuerwerk.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 100.000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Laut Sebastian Pflaum, Pressesprecher Feuerwehr Bamberg, waren 170 Kräfte im Einsatz.

Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden.