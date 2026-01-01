Feuerwerk als Ursache? Scheune steht lichterloh in Flammen
Baunach - In Baunach (Landkreis Bamberg) ist in der Silvesternacht kurz vor 1 Uhr eine Scheune vollständig abgebrannt - möglicherweise ausgelöst durch Feuerwerk.
Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 100.000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Laut Sebastian Pflaum, Pressesprecher Feuerwehr Bamberg, waren 170 Kräfte im Einsatz.
Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden.
"Höchstwahrscheinlich" sei der Brand durch Feuerwerk ausgelöst worden, so Pflaum.
Die genauen Untersuchungen laufen bereits. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
