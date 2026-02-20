Rinderstall im Norden in Flammen: So geht es den Tieren

Hütten - Plötzlich begann am Donnerstagabend ein Stall in Hütten ( Schleswig-Holstein ) zu brennen, in welchem Rinder untergebracht waren.

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Nacht hinein an. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Kuhstall in Hütten gerufen, teilte die Polizei mit.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass nicht nur der Rinderstall in Flammen stand, sondern bereits ein angrenzendes Strohlager in voller Ausdehnung brannte.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Nacht hinein an.

Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt, auch die 120 Rinder konnten unversehrt gerettet werden, so die Polizei.