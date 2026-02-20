Haus im Norden brennt nieder: Unklar, ob Personen im Inneren waren

Dellstedt - Freitagnacht geriet ein Wohnhaus in Dellstedt ( Schleswig-Holstein ) in Brand. Auch das Nachbarhaus war in Gefahr.

Das Wohnhaus brannte vollständig nieder. © Pfeiffer/ Holstein-Report

Gegen 2.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Wohnhaus in die Straße Bachreihe gerufen, teilte die Polizei mit.

Als die Feuerwehrleute und Polizisten vor Ort eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits völlig in Flammen. Laut Angaben der Polizei entstand zudem ein starker Funkenflug.

Außerdem drohte das Feuer auf ein danebenstehendes Wohnhaus überzugreifen. Daraufhin evakuierten die Einsatzkräfte das Gebäude.

Der Feuerwehr gelang es, das Übergreifen der Flammen zu verhindern. Inzwischen seien die Löscharbeiten abgeschlossen.

Laut Polizeiangaben sei es noch unklar, ob sich Personen in dem brennenden Haus befanden. Derzeit würden Fachkräfte die Voraussetzungen für eine sichere Begehung des Hauses vorbereiten. Im Laufe des Vormittags soll eine Absuche der Brandstelle erfolgen.