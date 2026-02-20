Stark unterkühlt, lebensgefährlich verletzt: Vermisster bei Laubenbrand entdeckt

Blankenhain - In der Nacht zu Freitag brannte in Blankenhain (Weimarer Land) eine Gartenlaube. Während des Einsatzes entdeckte die Feuerwehr einen lebensgefährlich verletzten Mann.

Im Ortsteil Saalborn brannte eine Gartenlaube. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Die Einsatzkräfte waren gegen 1.38 Uhr alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Als sie wenig später im Ortsteil Saalborn eintrafen, stand die Laube in Vollbrand. Aus diesem Grund konnten die Feuerwehrleute das Gebäude nicht mehr betreten und mussten mit extremen Temperaturen von bis zu minus 12 Grad zurechtkommen.

Während der Löscharbeiten galt ein 40-jähriger Bewohner der Stadt Blankenhain zunächst als vermisst. Erst rund 2,5 Stunden nach Einsatzbeginn entdeckten die Kameraden im Außenbereich eine stark unterkühlte und zugleich lebensbedrohlich verletzte Person. Im Bungalow hatten sich den Angaben nach keine Personen oder Tiere befunden. Es entstand ein Sachschaden von 80.000 Euro.